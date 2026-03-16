Zazzaroni: "La pressione mediatica e le contestazioni sembrano influenzare gli arbitri"
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Ivan Zazzaroni, nel suo consueto editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato così della classe arbitrale dopo gli ultimi episodi del weekend: "Il dibattito sul livello degli arbitri è una costante ormai, nelle ultime stagioni si è focalizzato sugli errori sempre più frequenti e sulla gestione del VAR.
Viene decisamente rilevata l’assenza di un indirizzo chiaro su episodi simili. La pressione mediatica e l’alto numero di contestazioni sembrano influenzare le prestazioni dei direttori di gara che faticano a mantenere la calma e l’autorità necessarie, soprattutto nelle sfide più importanti".
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