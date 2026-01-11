Si allunga l'imbattibilità rossonera: una sola sconfitta in 19 gare per la quarta volta nell'era tre punti

Altro mezzo passo falso del Milan che incappa nel suo secondo 1-1 consecutivo: dopo essere stato fermato a San Siro giovedì dal Genoa, questa volta è la Fiorentina al Franchi a mettersi di traverso. Non è arrivata la vittoria, quindi c'è ovvia delusione, ma allo stesso tempo non è arrivata la sconfitta e il Milan allunga la sua striscia di imbattibilità. I rossoneri in campionato hanno perso l'ultima volta alla prima giornata ed è per questo che Opta riporta alcuni dati significativi in questo senso:

- Il Milan è imbattuto da 18 gare di fila in campionato (11V, 7N) e l’ultima volta che ha fatto meglio in un singolo campionato di Serie A risale al gennaio-maggio 2004 con Carlo Ancelotti in panchina (19).

- Il Milan ha registrato al massimo una sconfitta dopo 19 gare in una singola stagione di Serie A (11V, 7N, 1P) solo per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 1995/96, il 2003/04 e il 2004/05.