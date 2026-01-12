Zancan: "C'è ancora un che di incompiutezza nel Milan"

vedi letture

Il Milan ha pareggiato per 1-1 la seconda partita consecutiva: prima a San Siro contro il Genoa e poi contro la Fiorentina all'Artemio Franchi. I rossoneri hanno dunque frenato un po' la loro corsa, specialmente rispetto alla vetta della classifica ma anche nella lotta per le prime quattro posizioni, pur non avendo interrotto la striscia di imbattibilità che è attiva dalla prima giornata del campionato. Per esprimere il suo commento sulla gara e sul momento del Diavolo, il giornalista Federico Zancan ha parlato negli studi di Sky Sport.

Le parole di Federico Zancan sul Milan e sulla gara di Firenze: "È stata una partita strana, molto aperta e con capovolgimenti di fronte. Esattamente il tipo di partita che non piace a Massimiliano Allegri che vuole che la sua squadra abbia sempre il controllo sulla gara. Il Milan ha avuto grandi occasioni nel primo tempo con Pulisic e poi ha giocato male il secondo tempo: è andato sotto e ha avuto la forza di riprenderla ma, esattamente come contro il Genoa, ha rischiato di perderla alla fine. Partita che conferma il Milan come una squadra ancora incompleta ma con valori importanti: si conferma il dato che con le squadre del lato destro ha perso una marea di punti. C’è un che di incompiutezza ancora nel Milan".