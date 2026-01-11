McTominay riprende due volte l'Inter: il big match finisce 2-2

vedi letture

Il big match della ventesima giornata tra Inter e Napoli non ha deluso le attese. A San Siro partita ad altissima intensità e quattro gol: 2-2 il risultato finale. Per due volte la squadra di Antonio Conte, espulso nel corso della ripresa, ha riacciuffato i nerazzurri grazie a due prodezze di Scott McTominay. Nel primo tempo la squadra di Chivu era andata in vantaggio con Dimarco, mentre nella seconda frazione di gioco aveva rimesso la testa davanti con un rigore di Hakan Calhanoglu. Le due squadre si annullano e fanno un favore alla concorrenza, Milan in primis.

20ESIMA GIORNATA DI SERIE A - LE PARTITE

10/01/2026 Sabato 15.00 Como-Bologna 1-1

10/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Pisa 2-2

10/01/2026 Sabato 18.00 Roma-Sassuolo 2-0

10/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Torino 2-0

11/01/2026 Domenica 12.30 Lecce-Parma 1-2

11/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Milan 1-1

11/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Lazio 0-1

11/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Napoli 2-2

12/01/2026 Lunedi 18.30 Genoa-Cagliari DAZN

12/01/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Cremonese DAZN/SKY