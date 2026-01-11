La Fiorentina non infilava tre risultati consecutivi da marzo-aprile 2025

vedi letture

La Fiorentina ha fermato il Milan che, dopo il pareggio a San Siro contro il Genoa per 1-1 di giovedì scorso, ha ottenuto lo stesso risultato, tra l'altro raggiungendo la parità proprio nei minuti finali come nell'ultima gara: l'altra volta fu Leao, questa invece ci ha pensato Nkunku a togliere le castagne dal fuoco. Con questo pareggio la squadra viola, che sta vivendo una stagione molto complicata, ha centrato il suo terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria con la Cremonese e il pareggio con la Lazio.

Per la prima volta la Fiorentina ha ottenuto una striscia così lunga in questa stagione. E tre gare senza sconfitte di fila non si vedevano dal marzo-aprile 2025. Questo è quello che ricorda OptaPaolo sul suo profiilo X: "La Fiorentina è rimasta imbattuta per 3 gare di fila (1V, 2N) per la prima volta nella Serie A 2025/26, l'ultima volta che ci era riuscita nello stesso campionato risaliva al marzo-aprile scorso (6 in quel caso). Ritorno".