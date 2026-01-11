Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter non scappa, distanze in vetta invariate

© foto di www.imagephotoagency.it
di Francesco Finulli

Non riesce la fuga all'Inter: i nerazzurri, pur andando per due volte in vantaggio a San Siro nel big match contro il Napoli, sono stati ripresi da uno straordinario McTominay. Alla fine il pareggio è il risultato più giusto e soprattutto è un punteggio che fa sorridere il Milan: i rossoneri mantengono il distacco di tre punti dai nerazzurri e quello di vantaggio sul Napoli. Certo, per la squadra di Massimiliano Allegri aumenta il rammarico per i punti persi contro Genoa e Fiorentina. In nove punti ci sono sei squadre.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 43*
Milan 40*
Napoli 39*
Roma 39
Juventus 36*
Como 34*
Atalanta 31
Lazio 28
Bologna 27*
Udinese 26
Sassuolo 23
Torino 23
Cremonese 22*
Parma 21*
Cagliari 19*
Lecce 17*
Genoa 16*
Fiorentina 14
Verona 13*
Pisa 13

* una partita in meno
 