Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter non scappa, distanze in vetta invariate

vedi letture

Non riesce la fuga all'Inter: i nerazzurri, pur andando per due volte in vantaggio a San Siro nel big match contro il Napoli, sono stati ripresi da uno straordinario McTominay. Alla fine il pareggio è il risultato più giusto e soprattutto è un punteggio che fa sorridere il Milan: i rossoneri mantengono il distacco di tre punti dai nerazzurri e quello di vantaggio sul Napoli. Certo, per la squadra di Massimiliano Allegri aumenta il rammarico per i punti persi contro Genoa e Fiorentina. In nove punti ci sono sei squadre.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 43*

Milan 40*

Napoli 39*

Roma 39

Juventus 36*

Como 34*

Atalanta 31

Lazio 28

Bologna 27*

Udinese 26

Sassuolo 23

Torino 23

Cremonese 22*

Parma 21*

Cagliari 19*

Lecce 17*

Genoa 16*

Fiorentina 14

Verona 13*

Pisa 13

* una partita in meno

