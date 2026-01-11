Nkunku si è sbloccato? Terzo gol consecutivo per il francese

vedi letture

Christopher Nkunku si è sbloccato? Sembrerebbe di sì, finalmente! Se c'è un aspetto positivo con cui Allegri e il Milan possono tornare da Firenze, teatro di un pareggio amaro e agguantato per i capelli nel finale, questo è sicuramente la continuità di Christopher Nkunku con il gol. Dopo la doppietta nell'ultima del 2025 contro il Verona, primi gol in A, il francese ha trovato al Franchi il suo terzo gol consecutivo: l'ex Chelsea infatti ha saltato per infortunio le due gare in mezzo.

In generale, Nkunku sta riuscendo a lasciare una piccola impronta in zona offensiva, anche se ci si aspetta di più. La statistica di Opta sul contributo in zona gol in campionato, in questa stagione, dell'attaccante francese Christopher Nkunku: "Christopher Nkunku ha preso parte a cinque gol in 13 gare in questa Serie A (3G+2A) già lo stesso numero di contributi al gol registrati in 27 gare di campionato con il Chelsea nella scorsa stagione (3G+2A)".