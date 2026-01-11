Nkunku si è sbloccato? Terzo gol consecutivo per il francese
Christopher Nkunku si è sbloccato? Sembrerebbe di sì, finalmente! Se c'è un aspetto positivo con cui Allegri e il Milan possono tornare da Firenze, teatro di un pareggio amaro e agguantato per i capelli nel finale, questo è sicuramente la continuità di Christopher Nkunku con il gol. Dopo la doppietta nell'ultima del 2025 contro il Verona, primi gol in A, il francese ha trovato al Franchi il suo terzo gol consecutivo: l'ex Chelsea infatti ha saltato per infortunio le due gare in mezzo.
In generale, Nkunku sta riuscendo a lasciare una piccola impronta in zona offensiva, anche se ci si aspetta di più. La statistica di Opta sul contributo in zona gol in campionato, in questa stagione, dell'attaccante francese Christopher Nkunku: "Christopher Nkunku ha preso parte a cinque gol in 13 gare in questa Serie A (3G+2A) già lo stesso numero di contributi al gol registrati in 27 gare di campionato con il Chelsea nella scorsa stagione (3G+2A)".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan