live mn Verso Fiorentina-Milan: ecco le ufficiali, sei cambi rispetto al Genoa

13.51 - Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan, gara valida per la ventesima giornata di Serie A 25/26.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Parisi; Dodò, Ndour, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. A disp.: Lezzerini, Christensen, Brescianini, Ranieri, Sohm, Nicolussi Caviglia, Solomon, Fazzini, Kospo, Fortini, Eddy, Piccoli. All. Vanoli.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Fullkrug, Pulisic. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Bartesaghi, Modric, Fofana, Rabiot, Leao, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.

13.40 - Il Milan è arrivato alo stadio Franchi di Firenze.

13.10 - La Fiorentina è una delle due squadre - al pari del Cagliari - contro cui Rafael Leão ha segnato più gol in Serie A: sono ben sei le reti in sole otto sfide del portoghese ai viola, solo una delle quali arrivata al Franchi (il 30 marzo 2024, in Fiorentina-Milan 1-2; in quella partita Leão fornì anche un assist per Loftus-Cheek).

12.30 - SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Massa

Assistenti: Meli-Costanzo

IV Uomo: Rapuano

VAR: Maresca

AVAR: Chiffi

11.49 - Ci saranno diversi cambiamenti nella formazione iniziale del Milan oggi contro la Fiorentina rispetto all'ultima partita contro il Genoa: in difesa ci sarà De Winter per lo squalificato Tomori, in mezzo al campo Loftus-Cheek e Jashari prenderanno il posto di Fofana e Modric. In dubbio anche Rabiot che non è al meglio: se non dovesse farcela a partire dall'inizio, spazio a Ricci. A sinistra giocherà Estupinan e non Bartesaghi, mentre in attacco Allegri ha scelto la coppia Fullkrug-Pulisic, con Leao e Nkunku che inizieranno dalla panchina.

11.30 - Il Milan è l'unica squadra imbattuta in trasferta in questa Serie A: in otto gare cinque vittorie e tre pareggi per i rossoneri, con appena cinque reti subite (miglior difesa fuori casa nella Serie A in corso). Considerando i Big-5 campionati europei 2025/26, l'unica altra formazione imbattuta fuori casa è il Bayern Monaco.

10.43 - Rafael Leao non è ancora al meglio della condizione e per questo, dopo i 90 minuti contro il Genoa, Max Allegri ha deciso di dargli inizialmente un turno di riposo oggi contro la Fiorentina. Il portoghese partirà dalla panchina e al suo posto in campo ci sarà dal primo minuto Niclas Fullkrug, ultimo arrivato in casa rossonera che farà il suo esordio da titolare in maglia rossonera. Il tedesco farà coppia davanti con Christian Pulisic.

10.05 - Dopo 18 partite su 18 da titolare, oggi pomeriggio a Firenze in casa della Fiorentina, Luka Modric partirà per la prima dalla panchina in questo campionato. Il 40enne campione croato va gestito e, dopo la dispendiosa partita contro il Genoa di tre giorni fa, ha bisogno di recuperare. Al suo posto uno tra Ardon Jashari e Samuele Ricci, con il primo favorito.

09.44 - Rispetto a giovedì contro il Genoa, Max Allegri potrebbe cambiare completamente la mediana rossonera: Luka Modric riposerà sicuramente e al suo posto ci sarà Ardon Jashari, così come Youssouf Fofana verrà sostituito dal primo minuto da Ruben Loftus-Cheek. In dubbio c'è poi anche Adrien Rabiot: il francese non è al meglio e sarà lui stamattina a dare o meno la sua disponibilità a scendere in campo, gestendo il problema senza doversi fermare. Se non dovesse essere pronto per partire dall'inizio, al suo posto giocherà Samuele Ricci.

09.30 - Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia, ha confermato che Luka Modric partirà dalla panchina: il fuoriclasse croato ha bisogno di riposo e per la prima volta in questo campionato non partirà dall'inizio. Recuperato anche Christopher Nkunku. Il tecnico rossonero, davanti a Mike Maignan come sempre confermato, non potrà schierare la solita linea a tre: Tomori è squalificato, al suo posto ci sarà De Winter che verrà impiegato come braccetto accanto a Gabbia e Pavlovic. Sulle corsie laterali spazio per Saelemaerkes ed Estupinan. Ballottaggio in mezzo al campo tra Ricci e Jashari, con lo svizzero in vantaggio: come mezzali dovrebbe esserci Rabiot, anche se non è al meglio e quindi non è escluso che possa giocare Ricci al suo posto, e Loftus-Cheek. In attacco ci sarà il debutto da titolare di Niclas Fullkrug, che farà coppia con Pulisic.

