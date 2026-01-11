Nkunku: "Come dice il mister, quando non puoi vincere è fondamentale non perdere"

Christopher Nkunku, nel pomeriggio di Firenze, all'Artemio Franchi, ha vestito i panni del salvatore per il Milan. Il francese, entrato a gara in corso dalla panchina e sotto di un gol, ha trovato il gol del pareggio, con un bel movimento e una bellissima conclusione a fulminare De Gea: terzo gol consecutivo per il calciatore ex Chelsea, dopo la doppietta col Verona. Intervistato ai microfoni di DAZN, nel post gara, Nkunku ha espresso il suo commento gnerale sulla partita. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Come ti senti?

"Sono un po’ deluso, volevamo i tre punti. Ma come dice il mister, quando non puoi vincere è fondamentale non perdere. Dopo il pareggio avevamo comunque 7 minuti, dobbiamo imparare a gestire meglio la partita e mettere pressione all’avversario. Sono deluso perché volevamo i tre punti”.