Leao a TL: "Oggi mi sono sentito bene fisicamente e con la palla: ma non sono al 100%"

Rafael Leao è intervenuto ai microfoni di TeleLombardia in zona mista a Cremona dopo la vittoria del Milan per 0-2 sulla Cremonese, con gol del portoghese. Le sue dichiarazioni.

Ci hai provato tanto, alla fine hai segnato...

"È stato un lavoro di squadra. Ho provato a fare gol nel primo tempo e non ci sono riuscito. Poi nel finale abbiamo fatto gol su una situazione provata in settimana. Poi anche se non avessi segnato oggi la cosa più importante era vincere"

Ora il Derby, i tifosi ci tengono tanto. Come ci arrivate? Stai tornando?

"Oggi è una partita in cui mi sono sentito bene fisicamente con la palla: ho bisogno di questo e alzare il mio livello anche se non mi sento al 100%. La squadra mi sta aiutando e lo staff anche per mettermi a posto. Siamo un gruppo molto molto forte. Il gruppo è di ragazzi molto bravi e ci sta portando a fare una grande stagione.