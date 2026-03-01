Leao esalta la squadra: "Siamo un gruppo forte. E il mister..."

Dopo il successo in casa della Cremonese, Rafael Leao ha parlato così ai microfoni di Milan TV: "E' stata una partita difficile, loro fanno sempre bene in casa. Nel primo tempo eravamo un po' nervoso, volevamo chiuderla in fretta, ma non siamo riusciti a fare gol. Ci abbiamo creduto fino alla fine, sono contento della vittoria, e lo sarei stato anche senza il gol".

Sul gruppo: "E' un gruppo forte con ragazzi bravi. Il mister ci ha portato esperienza e ha creato un bell'ambiente. Chi è subentrato è stato importante come Ricci, Fullkrug, Nkunku, Athekame. E anche Estupinan, se non avesse dato quel pallone a Modric non sarebbe arrivato il cross dell'1-0. Questi sono dettagli ma sono importanti".

Sulla sua stagione: "Stiamo lavorando per risolvere questa infiammazione. Io ho cercato di fare sempre il massimo. Sto sempre meglio anche se sento ancora un po' di fastidio. Tutti mi hanno spinto, mi hanno aiutato tanto".