Serie A, la classifica aggiornata: l'Atalanta frena la rincorsa Champions, -12 dal Milan
L'Atalanta non ha superato i postumi della sbornia post rimonta in Champions League sul Borussia Dortmund ed è caduta in campionato, pur giocando 75 minuti in undici contro dieci in casa del Sassuolo. Con questa sconfitta la Dea frena bruscamente il suo tentativo di riportarsi sotto al quarto posto che dista 5 punti con la Roma che questa sera scende in campo contro la Juventus, a sua volta in corsa come sesta forza del campionato. Per i neroverdi altri tre punti che li avvicinano alla quota salvezza e confermano l'ottima stagione di rientro nella massima categoria.
Di seguito la classifica aggiornata dopo i risultati del sabato:
Inter 67
Milan 57
Napoli 53
Roma 50*
Como 48
Juventus 46*
Atalanta 45
Bologna 36*
Sassuolo 38
Lazio 34*
Parma 33
Udinese 32*
Cagliari 30
Torino 27*
Fiorentina 24*
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15*
Verona 15
Una gara in meno*
