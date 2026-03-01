Serie A, la classifica aggiornata: l'Atalanta frena la rincorsa Champions, -12 dal Milan

L'Atalanta non ha superato i postumi della sbornia post rimonta in Champions League sul Borussia Dortmund ed è caduta in campionato, pur giocando 75 minuti in undici contro dieci in casa del Sassuolo. Con questa sconfitta la Dea frena bruscamente il suo tentativo di riportarsi sotto al quarto posto che dista 5 punti con la Roma che questa sera scende in campo contro la Juventus, a sua volta in corsa come sesta forza del campionato. Per i neroverdi altri tre punti che li avvicinano alla quota salvezza e confermano l'ottima stagione di rientro nella massima categoria.

Di seguito la classifica aggiornata dopo i risultati del sabato:

Inter 67

Milan 57

Napoli 53

Roma 50*

Como 48

Juventus 46*

Atalanta 45

Bologna 36*

Sassuolo 38

Lazio 34*

Parma 33

Udinese 32*

Cagliari 30

Torino 27*

Fiorentina 24*

Cremonese 24

Lecce 24

Pisa 15*

Verona 15

Una gara in meno*