Leao celebra il ritorno alla vittoria allo Zini e ringrazia Nkunku

vedi letture

Nella sfida tra Cremonese e Milan, vinta 0-2 dai rossoneri all'orario di pranzo domenica in occasione del 27° turno del campionato di Serie A Enilive, un ruolo da protagonista lo ha avuto Rafael Leao: sia in positivo, con due gol abbastanza importanti mangiati, sia in positivo, con la rete del 2-0 a recupero inoltrato che ha messo definitivamente in ghiaccio la partita.

Nel suo post Instagram pubblicato dopo la gara, il numero 10 portoghese ha celebrato il ritorno alla vittoria del Milan a Cremona: un fatto che non si verificava dal settembre del 1993. Il portoghese ha scritto: "33 anni dopo...", accompagnato dai cuori rossoneri. Subito dopo anche un ringraziamente speciale a Nkunku per l'assist, scritto con un linguaggio colloquiale francese: "Ben fatto, amico mio"