Bologna-Roma in Europa League, ma il divieto di trasferta rimane

Venerdì a Nyon l'urna ha stabilito che uno degli accoppiamenti delle squadre che si giocheranno l'accesso ai quarti di finale è Bologna e Roma. Un sorteggio sfortunato per entrambe le squadre e per tutto il sistema calcio italiano visto che, a prescindere da che passino i giallorossi o i rossoblu, un'italiana sarà eliminata. L'andata si giocherà al Dall'Ara davanti ai tifosi emiliani e quindi sarà la Roma ad avere il "vantaggio" di giocare nelle mure amiche il ritorno, conoscendo il risultato necessario per passare il turno.

La brutta notizia però riguarda proprio i tifosi giallorossi. In campionato, a seguito degli scontri con i tifosi della Fiorentina in autostrada, sono state vietate le trasferte fino a fine stagione, divieto che si estende anche per l'ottavo di finale di Europa League. Al Dall'Ara allora sarà vuoto il settore ospiti in uno stadio che sicuramente sarà gremito di bolognesi che sognano un passaggio del turno sicuramente storico in una stagione complicata.