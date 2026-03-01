Il messaggio di Fofana dopo Cremona: "La pazienza è la virtù dei forti"
Nel primo tempo di Cremonese-Milan 0-2, uno dei giocatori più propositivi della formazione rossonera è stato senza alcun dubbio Youssouf Fofana che ha messo in porta entrambi i centravanti del Diavolo, prima Leao e poi Pulisic, senza che nessuno dei due fosse in grado di scartare il cioccolatino. Nel corso della ripresa ha lasciato il campo a Ricci ma comunque il francese è stato autore di una buona prova, che testimonia il momento di crescita dell'ex Monaco.
Sul suo profilo Instagram, Fofana ha voluto pubblicare un messaggio dopo la sfida di Cremona. Questo il testo, con un celebre proverbio preso in prestito: "La pazienza è la virtù dei forti".
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
