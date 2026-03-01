Assogna bacchetta il Milan: "Il dopo Giroud non è stato ben gestito. Gimenez non all'altezza"

Al termine della partita Cremonese-Milan 0-2, il giornalista e opinionista Paolo Assogna è intervenuto in studio a Sky Sport 24 per dare il suo commento sulla prestazione dei rossoneri. Il suo commento sulla prestazione di Rafael Leao, autore di un gol nel finale: "Facendo l’analisi delle grandi: c’è chi ha indovinato il centravanti e chi no. Come dice Corvino, nella vita puoi sbagliare la moglie ma non puoi sbagliare portiere e centravanti. Milan e Juve le metto insieme: chi sbaglia il centravanti ne paga le conseguenze. Un centravanti propositivo che poteva risolvere qualche partita con le piccole avrebbe disegnato un'altra classifica. Il prossimo step del Milan è questo qua. Gimenez per una serie di motivi inspiegabili non si è rivelato all'altezza: il dopo Giroud non è stato proprio ben gestito".

LE PAROLE DI MAX ALLEGRI DOPO LA VITTORIA A CREMONA

"Oggi era importante vincere per cancellare la sconfitta col Parma, fare 3 punti importanti in classifica, avvicinarci al nostro obiettivo e per prepararci bene per il Derby. Tridente? In questo momento è una soluzione da gara in corso perché comunque quando ci sono grandi ritmi è normale che anche gli esterni devono lavorare molto e quindi perdiamo un po’ di lucidità. In quel momento della partita c’era bisogno di giocatori offensivi. Abbiamo inserito Fullkrug e messo Pulisic a destra, che nonostante abbia avuto un’occasione importante ha fatto una buona partita, sta ritrovando la condizione così come Rafa, così come tutti gli altri. Vediamo cammin facendo, si può giocare anche con i tre davanti ed il doppio mediano. Vediamo un attimino. In questo momento della stagione non mi interessano tanto i moduli ed i sistemi di gioco, abbiamo un obiettivo troppo grosso da centrare, con le squadre dietro che continuano a far punti…”.