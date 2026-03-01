Serie A, il Torino supera la Lazio 2-0: decisivi Simeone e Zapata

Buona la prima per Roberto D'Aversa, che al debutto sulla panchina del Toro centra una vittoria pesantissima che porta a 6 i punti di margine sul terzultimo posto. Granata avanti col sesto centro in campionato di Simeone, che sorprende Pellegrini e batte Provedel. Nella ripresa raddoppia Zapata di testa su cross di Obrador: sono 126 i suoi gol in Serie A, superato Higuain e ora punta Shevchenko (127). Ci provano Noslin, Cataldi e Romagnoli ma la Lazio non accorcia.

SERIE A - IL PROGRAMMA DELLA 27^ GIORNATA

Venerdì 27 febbraio: Parma-Cagliari 1-1

Sabato 28 febbraio

Como-Lecce 3-1

Verona-Napoli 1-2

Inter-Genoa 2-0

Domenica 1 marzo

Cremonese-Milan 0-2

Sassuolo-Atalana 2-1

Torino-Lazio 2-0

Roma-Juventus 20.45

Lunedì 2 marzo

Pisa-Bologna 18.30

Udinese-Fiorentina 20.45