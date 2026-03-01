Serie A, il Torino supera la Lazio 2-0: decisivi Simeone e Zapata
Buona la prima per Roberto D'Aversa, che al debutto sulla panchina del Toro centra una vittoria pesantissima che porta a 6 i punti di margine sul terzultimo posto. Granata avanti col sesto centro in campionato di Simeone, che sorprende Pellegrini e batte Provedel. Nella ripresa raddoppia Zapata di testa su cross di Obrador: sono 126 i suoi gol in Serie A, superato Higuain e ora punta Shevchenko (127). Ci provano Noslin, Cataldi e Romagnoli ma la Lazio non accorcia.
SERIE A - IL PROGRAMMA DELLA 27^ GIORNATA
Venerdì 27 febbraio: Parma-Cagliari 1-1
Sabato 28 febbraio
Como-Lecce 3-1
Verona-Napoli 1-2
Inter-Genoa 2-0
Domenica 1 marzo
Cremonese-Milan 0-2
Sassuolo-Atalana 2-1
Torino-Lazio 2-0
Roma-Juventus 20.45
Lunedì 2 marzo
Pisa-Bologna 18.30
Udinese-Fiorentina 20.45
