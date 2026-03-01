Serie A, la classifica dopo le gare della domenica pomeriggio

Questa la classifica aggiornata in attesa del posticipo della domenica tra Roma e Juventus:

Inter 67

Milan 57

Napoli 53

Roma 50*

Como 48

Juventus 46*

Atalanta 45

Sassuolo 38

Bologna 36*

Lazio 34

Parma 33

Udinese 32*

Cagliari 30

Torino 30

Genoa 27

Fiorentina 24*

Cremonese 24

Lecce 24

Pisa 15*

Verona 15

Una gara in meno *