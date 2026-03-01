Ricci pensa già al Derby: "Adesso ci aspetta la sfida più importante"

Nella vittoria che il Milan ha ottenuto a Cremona, 0-2 con gol di Pavlovic e Leao, ben 33 anni dopo l'ultima volta, ha avuto spazio anche Samuele Ricci. Il centrocampista ex Torino è entrato a gara in corso, durante il secondo tempo, al posto di Fofana per cercare di far aumentare i giri del motore rossonero. Nel post gara, Ricci ha pubblicato un post su Instragram in cui mostra di star già pensando al Derby di domenica prossima contro l'Inter. Questo il messaggio del giocatore milanista: "E adesso ci aspetta la sfida più importante!! Tutti UNITI!!"

LE PAROLE DI MAX ALLEGRI DOPO LA VITTORIA A CREMONA

"Oggi era importante vincere per cancellare la sconfitta col Parma, fare 3 punti importanti in classifica, avvicinarci al nostro obiettivo e per prepararci bene per il Derby. Tridente? In questo momento è una soluzione da gara in corso perché comunque quando ci sono grandi ritmi è normale che anche gli esterni devono lavorare molto e quindi perdiamo un po’ di lucidità. In quel momento della partita c’era bisogno di giocatori offensivi. Abbiamo inserito Fullkrug e messo Pulisic a destra, che nonostante abbia avuto un’occasione importante ha fatto una buona partita, sta ritrovando la condizione così come Rafa, così come tutti gli altri. Vediamo cammin facendo, si può giocare anche con i tre davanti ed il doppio mediano. Vediamo un attimino. In questo momento della stagione non mi interessano tanto i moduli ed i sistemi di gioco, abbiamo un obiettivo troppo grosso da centrare, con le squadre dietro che continuano a far punti…”.