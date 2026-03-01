Terzo gol in campionato per Pavlovic: il secondo contro la Cremonese

A togliere le castagne dal fuoco per il Milan, nella trasferta contro la Cremonese allo stadio "Giovanni Zini", ci ha pensato un difensore come Strahinja Pavlovic che al 90° ha sfruttato la spizzata di De Winter e ha portato in vantaggio il Diavolo, indirizzandolo verso la vittoria. Si tratta del terzo gol in campionato per il difensore serbo: due di questi li ha segnati contro la Cremonese, oggi e nella sconfitta arrivata alla prima giornata. L'altro gol, invece, era stato segnato nella partita vinta a San Siro contro la Roma.

IL TABELLINO

CREMONESE-MILAN 0-2

Marcatori: 90' Pavlovic (M), 94' Leao (M)

LE FORMAZIONI

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti (66' Terracciano), Luperto; Zerbin (66' Barbieri), Thorsby, Maleh, Vandeputte (82' Grassi), Pezzella; Bonazzoli, Vardy (66' Djuric). A disp.: Silvestri, Nava, Floriani, Ceccherini, Faye, Payero, Bondo, Sanabria. All. Davide Nicola.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (78' Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (62' Fullkrug), Fofana (62' Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi (89' Estupinan); Pulisic (78' Nkunku), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.

Arbitro: Massa della sezione di Imperia

Ammoniti: 76' Terracciano (C), 85' Maleh (C)

Recupero: 1' 1T; 5' 2T