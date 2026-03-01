Leao segna ma non convince Padovano: "Rimane semrpre un incompiuto"

Al termine della partita Cremonese-Milan 0-2, l'ex calciatore e opinionista Michele Padovano è intervenuto in studio a Sky Sport 24 per dare il suo commento sulla prestazione dei rossoneri. Il suo commento sulla prestazione di Rafael Leao, autore di un gol nel finale: "Per me rimane sempre un incompiuto. Non riesco a capacitarmi che un giocatore con le sue qualità non riesca a essere determinante e continuo come dovrebbe essere. Purtroppo alterna spesso prestazioni così così, errori. Siamo sempre qui a dire ogni anno che Leao potrebbe ma non fa".

LE PAROLE DI MAX ALLEGRI DOPO LA VITTORIA A CREMONA

"Oggi era importante vincere per cancellare la sconfitta col Parma, fare 3 punti importanti in classifica, avvicinarci al nostro obiettivo e per prepararci bene per il Derby. Tridente? In questo momento è una soluzione da gara in corso perché comunque quando ci sono grandi ritmi è normale che anche gli esterni devono lavorare molto e quindi perdiamo un po’ di lucidità. In quel momento della partita c’era bisogno di giocatori offensivi. Abbiamo inserito Fullkrug e messo Pulisic a destra, che nonostante abbia avuto un’occasione importante ha fatto una buona partita, sta ritrovando la condizione così come Rafa, così come tutti gli altri. Vediamo cammin facendo, si può giocare anche con i tre davanti ed il doppio mediano. Vediamo un attimino. In questo momento della stagione non mi interessano tanto i moduli ed i sistemi di gioco, abbiamo un obiettivo troppo grosso da centrare, con le squadre dietro che continuano a far punti…”.