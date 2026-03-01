Ravezzani: "Il Milan spreca 5 palle gol: il bisogno di un bomber è enorme"

di Francesco Finulli

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, non ha fatto mancare il suo commento alla vittoria del Milan sulla Cremonese, grazie ai gol arrivati in extremis siglati da Pavlovic e Leao. Prima che si sbloccasse la gara, il Diavolo aveva avuto tantissime palle gol colossali che non era riuscito a sfruttare per imprecisione e anche per ottima opposizione di Audero. Il pensiero di Ravezzani si è concentrato principalmente su questo aspetto di incapacità di finalizzazione.

Le parole di Ravezzani sul suo profilo X: "Il Milan gioca una partita convincente e spreca 5 palle gol sul campo della Cremonese. Emblematicamente il gol che sblocca l’incontro deriva da una deviazione quasi casuale di Pavlovic, dopo che Leao e Pulisic si erano divorati l’impossibile. Il bisogno di un bomber è enorme".