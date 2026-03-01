Il Milan Futuro ferma la capolista Folgore Caratese sull'1-1

di Francesco Finulli

Il Milan Futuro, nel 26° turno del campionato della Serie D girone B, ferma la capolista Folgore Caratese sull'1-1. Al vantaggio nel primo tempo degli ospiti firmato da Giulio Biondini, i rossoneri hanno risposto nella ripresa con il gol di Vladimirov. Un pareggio che consente ai rossoneri di rimanere in piena lotta per il secondo posto, mentre la Folgore frena: la formazione brianzola ha comunque un vantaggio di dieci punti sulle inseguitrici, tra cui c'è anche l'under 23 di Massimo Oddo.

SERIE D, GIRONE B - LA CLASSIFICA

Folgore Caratese 53
Chievo Verona 43
Casatese Merate 43
Villa Valle 43
Milan Futuro 42
Brusaporto 42
AC Leon 39
Oltrepò FBC 39
Scanzorosciate 36
Virtus CiseranoBergamo 36
Castellanzese 35
Caldiero Terme 35
Real Calepina 33
Breno 29
Varesina 24
Pavia 24
Nuova Sondrio 19
Vogherese 11
 