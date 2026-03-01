Impresa del Sassuolo, battuta l'Atalanta in 10: a segno Musah per la Dea

Impresa del Sassuolo nella seconda partita del sabato di Serie A Enilive: i neroverdi hanno sconfitto l'Atalanta 2-1, giocando in dieci uomini dal 16° minuto. Sullo 0-0, nel primo tempo, Andrea Pinamonti è stato espulso con un cartellino diretto lasciando in inferiorità numerica i suoi. Ciononostante gli emiliani sono passati in vantaggio dopo sette minuti con Konè e hanno addirittura raddoppiato nella ripresa con Thorstvedt. A nulla è valso, nei minuti finali, il gol di Yunus Musah: l'americano, reduce da 64 minuti in 9 partite, è entrato a 23 minuti dalla fine e ha segnato il suo primo gol in Serie A.

VENERDÌ 27/02

Parma-Cagliari 1-1

SABATO 28/02

Como-Lecce 3-1

Hellas Verona-Napoli 1-2

Inter-Genoa 2-0

DOMENICA 1/03

Cremonese-Milan 0-2

Sassuolo-Atalanta 2-1

Torino-Lazio h. 18:00 DAZN/SKY

Roma-Juventus h. 20:45 DAZN

LUNEDÌ 2/03

Pisa-Bologna h. 18:30 DAZN

Udinese-Fiorentina h. 20:45 DAZN/SKY