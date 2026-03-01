Allegri: "Il Milan sta facendo un percorso buono. La sera penso? No, di solito dormo"

vedi letture

Mister Massimiliano Allegri è stato intervistato da TeleLombardia nel post partita di Cremonese-Milan 0-2. Queste le sue parole:

Domanda di matematica: sa quanti punti aveva il Napoli l’anno scorso a questo punto della stagione?

“No, non lo sapevo perché ero fuori (ride, ndr)”.

57, come il Milan. Eppure sembra che il Milan non stia facendo nulla:

“Penso che il Milan stia facendo un percorso buono. Potevamo fare qualcosa di più o qualcosa di meno, non lo so. I risultati che abbiamo i ragazzi se li sono meritati. Oggi non era semplice perché switchare di dopo la partita col Parma, una sconfitta in casa dopo sei mesi, non era semplice. I primi 20 minuti abbiamo avuto un po’ di difficoltà. Poi la squadra ha fatto una buona partita”.

Allegri di notte sogna? Pensa?

“Di solito dormo, anche molto presto. Sognare non è vietato, ma ci dobbiamo preparare bene. Il derby è una partita meravigliosa, una serata meravigliosa di sport, siamo fortunati a viverla, che è la cosa più importante”.

Ultima chance?

“Non è questione di ultima chance, bisogna fare dei punti, perché prima facciamo dei punti e meglio è”.