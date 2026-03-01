Leao: "Se fossi Allegri dove mi schiererei? Non voglio casini, voglio solo giocare"

Rafael Leao, attaccante e numero 10 del Milan, autore del secondo gol contro la Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Ti sei spostato a sinistra e hai fatto gol, coincidenza?

"Nel primo tempo ho avuto due occasioni da prima punta che dovevo fare gol e non l'ho fatto. Mi sento comodo anche da centravanti, lo facevo anche da più giovane: conosco i movimenti. Manca metterla dentro ma sono a mio agio. Ovviamente a sinistra è completamente diverso. Però il mister ha capito molto bene la partita e mi ha messo a sinistra per gli uno contro uno e ci è riuscito"

Se tu fossi l'allenatore del Milan dove metteresti Leao?

"Io non voglio casini... (ride, ndr). Io voglio solo giocare, sia a sinistra che come centravanti cerco di dare il massimo. Ovviamente a sinistra ricevo la palla non di spalle, riesco a vedere tutto il gioco ma da centravanti sono più vicino alla porta. Oggi nel calcio c'è da fare i numeri"