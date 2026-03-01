Allegri: "Leao e Pulisic in crescita, Fullkrug e Nkunku sono entrati bene"

Massimiliano Allegri è intervenuto a Milan TV dopo la sofferta vittoria contro la Cremonese. Ecco le sue parole su Leao e Bartesaghi:

Su Leao: "E' in crescita, così come Pulisic. Fullkrug e Nkunku sono entrati bene. Vincere oggi era importante per la classifica, vuol dire avere una vittoria in meno da ottenere per arrivare al nostro obiettivo. Ora prepariamoci al meglio per il derby".

Su Bartesaghi: "Ha avuto un crampo. E' un ragazzo che sta facendo bene ed ha ancora ampi margini di miglioramento".

IL TABELLINO

CREMONESE-MILAN 0-2

Marcatori: 90' Pavlovic (M), 94' Leao (M)

LE FORMAZIONI

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti (66' Terracciano), Luperto; Zerbin (66' Barbieri), Thorsby, Maleh, Vandeputte (82' Grassi), Pezzella; Bonazzoli, Vardy (66' Djuric). A disp.: Silvestri, Nava, Floriani, Ceccherini, Faye, Payero, Bondo, Sanabria. All. Davide Nicola.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (78' Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (62' Fullkrug), Fofana (62' Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi (89' Estupinan); Pulisic (78' Nkunku), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.

Arbitro: Massa della sezione di Imperia

Ammoniti: 76' Terracciano (C), 85' Maleh (C)

Recupero: 1' 1T; 5' 2T