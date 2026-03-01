Allegri e la crescita di Bartesaghi: "Ha ancora ampi margini di miglioramento"
Massimiliano Allegri è intervenuto a Milan TV dopo la sofferta vittoria contro la Cremonese. Ecco le sue parole su Leao e Bartesaghi:
Su Leao: "E' in crescita, così come Pulisic. Fullkrug e Nkunku sono entrati bene. Vincere oggi era importante per la classifica, vuol dire avere una vittoria in meno da ottenere per arrivare al nostro obiettivo. Ora prepariamoci al meglio per il derby".
Su Bartesaghi: "Ha avuto un crampo. E' un ragazzo che sta facendo bene ed ha ancora ampi margini di miglioramento".
IL TABELLINO
CREMONESE-MILAN 0-2
Marcatori: 90' Pavlovic (M), 94' Leao (M)
LE FORMAZIONI
CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti (66' Terracciano), Luperto; Zerbin (66' Barbieri), Thorsby, Maleh, Vandeputte (82' Grassi), Pezzella; Bonazzoli, Vardy (66' Djuric). A disp.: Silvestri, Nava, Floriani, Ceccherini, Faye, Payero, Bondo, Sanabria. All. Davide Nicola.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (78' Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (62' Fullkrug), Fofana (62' Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi (89' Estupinan); Pulisic (78' Nkunku), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.
Arbitro: Massa della sezione di Imperia
Ammoniti: 76' Terracciano (C), 85' Maleh (C)
Recupero: 1' 1T; 5' 2T
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan