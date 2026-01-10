Fiorentina-Milan. Doppio ballottaggio: Ricci-Jashari e Fullkrug-Leao
Il Milan si appresta a tornare in campo a strettissimo giro di posta: i rossoneri domani, domenica 11 gennaio, saranno in campo alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina. Una trasferta sempre complicata, quest'anno resa ancora più ostica dalla situazione di classifica dei Viola e dal fatto che arriva in un momento davvero cruciale per la stagione rossonera.
Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia, ha confermato che Luka Modric partirà dalla panchina: il fuoriclasse croato ha bisogno di riposo e per la prima volta in questo campionato non partirà dall'inizio. Recuperato, sempre come arma a gara in corso, anche Christopher Nkunku. Il tecnico rossonero, davanti a Mike Maignan come sempre confermato, non potrà schierare la solita linea a tre: Tomori è squalificato, al suo posto ci sarà De Winter che verrà impiegato come braccetto accanto a Gabbia e Pavlovic. Sulle corsie laterali conferme per Saelemaerkes e Bartesaghi. Ballottaggio in mezzo al campo tra Ricci e Jashari, con il primo leggermente in vantaggio: come mezzali Rabiot, confermatissimo, e Fofana. In attaco potrebbe essere l'ora di Niclas Fullkrug, con Leao che può rimanere in panchina e Pulisic a fare coppia dall'inizio con il centravanti tedesco.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)
16 Maignan
5 De Winter, 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers, 19 Fofana, 4 Ricci, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi
11 Pulisic 9 Fullkrug
A disposizione: 1 Terracciano, 27 Odogu, 35 Dutu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 30 Jashari, 14 Modric, 8 Loftus-Cheek, 10 Leao, 18 Nkunku
Allenatore: Massimiliano Allegri
Ballottaggi: Ricci-Jashari 60-40%, Fullkrug-Leao 51-49%
Indisponibili: Gimenez
Squalificati: Tomori
Diffidati: nessuno
DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN
Data: domenica 11 gennaio 2026
Ora: 15.00
Stadio: Artemio Franchi di Firenze
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli-Costanzo
IV Uomo: Rapuano
VAR: Maresca
AVAR: Chiffi
