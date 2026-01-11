Difesa a 4 possibile? Allegri: "Si può anche giocare con un sistema difensivo diverso"

Difesa a 4 possibile? Allegri: "Si può anche giocare con un sistema difensivo diverso"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:48News
di Francesco Finulli

Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di DAZN a margine del pareggio contro la Fiorentina per 1-1. Di seguito si riprota un estratto delle sue dichiarazioni.

Difesa a quattro una opzione?
"La difesa a quattro l'abbiamo provata anche col Genoa. Fino ad ora abbiamo fatto risultati col 3-5-2, poi dipende anche da come stanno i giocatori... Per caratteristiche si può giocare anche con un sistema diverso".