Ravezzani: "Ribadisco che Milan è una squadra da 3°-4° posto. Pretendere scudetto non fa bene"

Ravezzani: "Ribadisco che Milan è una squadra da 3°-4° posto. Pretendere scudetto non fa bene"MilanNews.it
Oggi alle 22:12
di Francesco Finulli

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, come di consueto ha consegnato al proprio profilo X il commento a margine dell'impegno di campionato del Milan che non è andato oltre l'1-1 in casa della Fiorentina terzultima in classifica. Un risultato che fa nuovamente frenare i rossoneri dopo il pareggio, con stesso risultato, maturato giovedì sera a San Siro contro il Genoa. Di seguito il commento alla gara e alla prestazione di alcuni singoli rossoneri di Ravezzani.

Le parole di Fabio Ravezzani sulle ambizioni che potrebbe avere il Milan in questa stagione:

"Essere realisti non significa essere anti-. Da inizio stagione ribadisco che il Milan è squadra da 3-4rto posto. Se poi le cose andassero inaspettatamente bene potrebbe andare meglio, così come peggio con variabili negative. Pretendere lo scudetto non fa bene alla squadra".