La Gazzetta condanna Estupinan: "Se è questo, il Milan ha un problema"
La partita di Pervis Estupinan a Firenze è stata tutt'altro che positiva. L'ecuadoriano è sembrato essere in difficoltà per tutto l'arco della gara, prima che ovviamente Massimiliano Allegri decidesse di sostituirlo anche perché ammonito.
L'ex Brighton doveva essere il sostituto di Theo Hernandez, ma invece in questi primi 6 mesi di Milan ha deluso ogni sorta di aspettativa, perdendo anche il posto da titolare favorendo l'ascesa (e possibile consacrazione) di Davide Bartesaghi. Quella di oggi poteva essere un'occasione anche di riscatto per Estupinan, ma le cose non sono decisamente andate come avrebbero dovuto. A seguito di una prestazione del genere La Gazzetta dello Sport ha così titolato: "Se Estupinan è questo, il Milan ha un problema. A Firenze sbaglia tutto, Allegri lo difende, il futuro..."
