Camarda in tribuna per Lecce-Parma: ecco cosa è successo
MilanNews.it
Nel pre partita di Lecce-Parma, il tecnico dei salentini Eusebio Di Francesco ha spiegato ai microfoni di DAZN il motivo per il quale Francesco Camarda, giovane attaccante in prestito dai rossoneri, non è andato neanche in panchina per la partita contro i crociati. Il motivo è un' infortunio che il numero 22 giallorosso si è procurato alla spalla e che sarà da valutare nelle prossime ore. Queste le sue parole:
"Ha avuto un problema alla spalla, era dolorante e non riusciva a correre. Il ragazzo aveva dolore e lo dovremo monitorare"
