Pellegatti: "Spero che sia l’ultima volta che Allegri abbia solo un allenamento e spero che qualcuno dalla società bussi per dire che non va bene"

Il Milan pareggia 1-1 a Firenze dopo una partita, come al solito, dai due volti. Questa volta è il primo tempo ad essere giocato meglio, con i rossoneri che sbagliano più volte il gol del vantaggio con Pulisic. Nel secondo tempo sale la Fiorentina fino al gol di Comuzzo. Allegri butta dentro i tanti titolari panchinati ma la situazione non cambia. Ci pensa Nkunku al novantesimo con un destro che gela De Gea. Queste le sensazioni di Carlo Pellegatti al termine del match:

“Dopo la partita contro il Genoa ero felice perché il Milan non aveva perso: aveva rischiato di perdere con il calcio di rigore tirato alto. Oggi il mio umore è diverso. Per metà partita dicevo che se finiamo in parità il match, dove il Milan aveva avuto tre grandi occasioni, esco arrabbiato. Invece la Fiorentina va in vantaggio. Il Milan riesce a pareggiare ma poi rischia, due volte in dieci secondi, di prendere gol con Brescianini che prende la traversa e poi la grande parata di Maignan sul tentativo di Kean. È un momento di flessione, è un momento difficile e bisogna stare uniti con questi ragazzi. Abbiamo visto che c’è molta differenza tra i titolari e gli altri giocatori. Massimiliano Allegri ha provato a dare linfa nuova ma c’è troppa differenza tra i titolari e i giocatori alternativi. Mi è piaciuto Fullkrug, tra i migliori Gabbia, però Milan che in questo momento fa fatica. Però spero che sia l’ultima volta in questo campionato che Massimiliano Allegri abbia un giorno, uno giorno, per preparare le partite contro le avversarie della Serie A. Spero che sia l’ultima volta che Allegri abbia solo un allenamento e spero che qualcuno dalla società bussi per dire che non va bene”.