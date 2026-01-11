MN - Passerini e quel retroscena su Modric: "Ve ne racconto uno che fa capire la cifra della sua grandezza"

Intervenuto sul canale YouTube di MilanNews.it (CLICCA QUI per vedere il VIDEO), il collega de Il Corriere della Sera Carlos Passerini ha svelato un simpaticissimo retroscena legato a Luka Modric, che certifica ancora di più il suo essere campione, sotto ogni punto di vista:

"Io stravedo per Modric, lo farei giocare nel giardino di casa mia per lustrarmi gli occhi se avessi i soldi (ride, ndr). Un retroscena dell'intervista con lui? Ve ne do uno che fa capire la cifra della sua grandezza ed iper professionalità. Diventi Modric perché madre natura ti dà un talento diverso, ma com'è che tu a 40 anni riesci ancora a capitalizzare quella differenza che hai rispetto ai comuni mortali? Perché c'è un approccio ed una professionalità fuori dal comune, come il suo talento.

Durante l'intervista parliamo di una partita, Serbia-Croazia, domanda che gli fa Aldo Cazzulo. Lui ricorda di averla giocata solo una volta, nel 2013, dicendoci come mese ottobre. La sera, quando il giornale sta procedendo, Modric, tramite l'ufficio stampa del Milan, Nicola Pozzi, dice che quella data non era ottobre, ma giugno. Io ero andato a verificare, e me ne ero accorto, ma la professionalità del campione è questa. Invece che starsene a casa a preparare la partita, stando con la sua famiglia, ragiona su una data di una domanda che non era neanche tra le più importanti. Non c'era bisogno, o meglio, c'era bisogno se ti chiami Luka Modric, per il quale ogni dettaglio è cruciale".