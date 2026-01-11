Allegri su Estupinan: "Ha fatto cose buone, altre meno buone. Come tutti"

Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di DAZN a margine del pareggio contro la Fiorentina per 1-1. Di seguito si riprota un estratto delle sue dichiarazioni.

Cos'ha Estupinan?

"È normale che quando giochi, poi stai fuori... Oggi ha fatto delle buone cose, altre meno buone. Come tutti. Il centrocampo oggi è stato tutto nuovo e per essere la prima volta che giocavano insieme hanno fatto pure una buona partita. Ma c'è bisogno di tutti: non possiamo andare avanti con 11 giocatori. Ne abbiamo di valore: Fullkrug, Ricci, Jashari... La rosa ha ottimi valori e c'è bisogno di fare dei cambi, soprattutto in questo periodo di partite ravvicinate. Rabiot non stava bene per un colpo col Genoa, ho preferito portarlo in panchina. Poi i cambi quando sono entrati hanno fatto bene".