La Lazio, con fatica, torna alla vittoria dopo un mese: decide un autogol

La Lazio di Maurizio Sarri, che sta vivendo giorni molto intensi tra partenze pesanti e arrivi sul mercato, è tornata oggi pomeriggio alla vittoria per la prima volta da un mese: gli ultimi tre punti in campionato risalevano alla vittoria in 9 contro 11 in casa del Parma, lo scorso 13 dicembre. Oggi i biancocelesti hanno vinto, con fatica, contro l'Hellas Verona per 1-0: a decidere, a metà secondo tempo, un autogol dell'ex Roma Nelsson. La formazione veneta, allenata da Zanetti, rimane ultima in classifica.

20ESIMA GIORNATA DI SERIE A - LE PARTITE

10/01/2026 Sabato 15.00 Como-Bologna 1-1

10/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Pisa 2-2

10/01/2026 Sabato 18.00 Roma-Sassuolo 2-0

10/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Torino 2-0

11/01/2026 Domenica 12.30 Lecce-Parma 1-2

11/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Milan 1-1

11/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Lazio 0-1

11/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Napoli DAZN

12/01/2026 Lunedi 18.30 Genoa-Cagliari DAZN

12/01/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Cremonese DAZN/SKY