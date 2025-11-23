Milan Futuro, Tassotti: "Non è ammissibile perdere contro squadre più deboli tecnicamente"

Un'altra sconfitta per il Milan Futuro, oggi battuto 2-1 dal Villa Valle. Una prestazione che non è andata giù a Mauro Tassotti: il collaboratore tecnico dell'U23 rossonera l'ha commentata così.

“Il calcio è un gioco di squadra, l’abbiamo anche detto ai ragazzi: se vogliamo migliorare, stiamo cercando di migliorarli individualmente, dobbiamo migliorare di squadra. Se la squadra gioca meglio le prestazioni individuali si elevano. Oggi nel secondo tempo c’è stata una prestazione importante, da portare a casa sotto il profilo della crescita. E dobbiamo farlo, dobbiamo stare su quel livello lì. Se sappiamo giocare a quel livello lì contro le squadre più forti del campionato, abbiamo anche vinto, col Chievo abbiamo vinto, contro la Folgore abbiamo vinto, sono squadre che stanno lottando per vincere il campionato, e non è ammissibile perdere squadre che a livello tecnico sono più deboli della nostra. Questo non è ammissibile, e questo succede perché sul piano della lotta siamo un po’ indietro”.