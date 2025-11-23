Villa Valle-Milan Futuro, le formazioni ufficiali: in attacco Sia e Ibrahimovic Jr
Manca pochissimo alla sfida di campionato tra i rossoneri di Milan Futuro e il Villa Valle, valevole per la la 13esima giornata del campionato di Serie D, Girone B. Di seguito le formazioni ufficiali di entrambe le squadre:
Villa Valle: Passeri, Nava, Carminati, Ravasi, Perrotti, Lancini, Valenti, Bellandi, Lussignoli, Martinelli, Menegatti. A disp: Moroni, Gambirasio, Malacrone, Semprini, Filipponi, Valoti, Paganesi, Mazzoleni, Muradjans. All: Sgrò
Milan Futuro: Torriani, Cappelletti, Karaca, Sala, Dutu (C), Borsani, Eletu, Traorè, Sia, Ibrahimovic. A disp: Bouyer, Zukic, Minotti, Geroli, Branca, Perina, Magrassi, Asanji, Domnitei. All: Oddo
Arbitro: Sig. Barbatelli di Macerata (Cordeddu-Casula)
