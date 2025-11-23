Ordine: “Inter palazzo di 10 piani, Milan solo fondamenta. A gennaio serve un difensore”

vedi letture

Nel post confernza pre partita di Inter-Milan, Franco Ordine ha commentato il derby e le parole di Allegri in conferenza tenutasi come di consuetudine a Milanello. Vedimao nel dettaglio le parole del giornalista de "Il Giornale":

Sulle strutture di Inter e Milan "Io penso che ci sia differenza tra un palazzo già di 10 piani con 10 anni di vita perfettamente collaudato anche dagli eventi atmosferici e un palazzo che hai messo dentro un po' di fondamenta e stai iniziando a costruire il primo piano. Questa è la differenza"

Cosa ti ha sorpreso positivamente del cammino del Milan ? "Io non mi aspettavo che facesse così in fretta a mettere insieme alcune qualità, poi non è che ha la bacchetta magica e l'ha trasformata tutta, però alcune qualità che secondo me coincidono con l'arrivo di Modric e Rabiot, secondo me la maturazione di qualche giocatore (Gabbia) questa cosa ha accelerato nella prima parte. Poi io condivido molto quello che dice Allegri ossia che abbiamo i punti che meritiamo, perchè è vero che poteva vincere col Pisa e a Parma però poteva pure pareggiare con Roma e Napoli. Allora la consapevolezza di avere questo tipo di classifica e di forza secondo me è una virtù e non un difetto, come invece è stato per la Fiorentina quest'anno".

Ti piace l'atteggiamento di Allegri? "Lui ha fissato una serie di paletti e cioè, tornare all'antico del Milan, cerchiamo di essere concreti, proviamo a tirare fuori quello che abbiamo il meglio. Allegri tutte le mattine apre il frigorifero di Milanello, vede quelle che sono le energiue migliori e in base prepara la partita"

Ci sarà un regalo ad Allegri a Gennaio ? "Il Milan a gennaio ha bisogno assolutamente un difensore. Secondo me prendono il difensore sicuro, poi l'attaccante dipende da come matura il mercato. Tu sai che a gennaio raramente viene fatto qualcosa di grande"