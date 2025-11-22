esclusiva mn Passerini: "Per il Milan fondamentale non perdere. Leao-Pulisic? Sono curioso"

Vigilia del Derby tra Inter e Milan, oggi al Centro Sportivo di Milanello il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro i cugini nerazzurri che si giocherà domani sera a San Siro alle ore 20.45. Una gara molto importante con la squadra di Chivu che al momento è prima in classifica, insieme alla Roma, e che conserva due punto di vantaggio sul Diavolo che invece procede a braccetto con il Napoli. La redazione di MilanNews.it ha intervistato, nel post conferenza stampa, il collega Carlos Passerini, firma del Corriere della Sera, che si è concesso ai microfoni del nostro canale YouTube. Le sue dichiarazioni.

Cosa ti ha colpito della conferenza di Allegri?

"Vado sul paradosso, non mi ha colpito niente. Non mi sorprende, mi aspettavo esattamente questo. Come spesso capita di fronte a partite di snodo, perché questa lo è, Allegri giustamente dice che non lo è: una strategia comunicativa sua da profondo conoscitore del calcio italiano e delle sue pieghe comunicative. È proprio tipico di Allegri"

Quanto però sarà importante domani?

"Secondo me domani è fondamentale soprattutto non perdere. Al Milan un pareggio va bene e forse va bene anche all'Inter: per quello potrebbe anche finire così. Però è fondamentale per i rossoneri non andare a -5: non è un dramma se succede, perché in due partite li rimonti e perché ci sta perdere una partita così. Però se perdi è un problema, se vinci ti incendia, se pareggi ti tieni lì"

È la seconda delle quattro partite più importanti della stagione rossonera?

"Non faccio una gerarchia di importanza: io credo che una partita sia più o meno importante in base al momento della stagione. È il momento che fa l'importanza. Oggi è importante perché il derby è un moltiplicatore: se vinci o se perdi, un derby incide almeno sul mese successivo. Le partite che arrivano dopo sono tutte legate. Allora domani devi cercare di restare lì, per questo domani è molto importante non perdere questa partita"

Il pareggio di Parma quanto incide psicologicamente?

"Credo che la partita di Parma sia lontanissima, c'è stata una sosta che a differenza di quelle normali l'Italia ha preso uno schiaffone e tutte le Nazionali hanno giocato partite decisive: ha lasciato un segno. Non temo le scorie di Parma perché si è voltata pagina, questi qua non si ricordano più di quella partita lì ma hanno il derby di Milano. Poi il Milan, fin qui, questo tipo di partite non le ha mai sbagliate"

Pulisic-Leao insieme: cosa ti aspetti?

"Coppia inedita ma titolare e scelta da Allegri in estate. Al Milan manca un centravanti vero, un nove classico, e mi auguro che arrivi a gennaio: credo che il Milan ci stia pensando molto seriamente perchè Allegri lo vuole. Un Fullkrug, uno di quei giocatori lì: magari non un fenomeno ma uno che ti risolva un certo tipo di partite che oggi non riesci a risolvere. In attesa di quel giocatore, oggi puoi testare la coppia che secondo Allegri è una coppia potenzialmente di fuoco: un tandem di attacco rapidità, tecnica e velocità. Domani c'è il migliore o peggiore crash test possibile: sono curioso di vederli con i difensori dell'Inter che non sono rapidissimi"

Dove si decide il derby?

"Nella lucidità. Vuol dire nel riuscire a non perdere lucidità quando sei in apnea: il Milan sarà in apnea domani perché l'Inter attacca e fa due gol a partita di media. I nerazzurri fanno dell'attacco la loro forza, il Milan fa della difesa la sua forza. Domani il Milan deve avere la lucidità, in un contesto in cui gli avversari vogliono la vendetta dopo i cinque derby dell'anno scorso, di tenere la testa sott'acqua, di respirare e tirarla fuori nel momento giusto. Hai uno che si chiama Modric che è il numero uno al mondo"