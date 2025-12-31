esclusiva mn Piot: "Donnarumma o Maignan? Mike un grande ma scelgo Gigio, il numero 1 della storia del Milan"

Leggendario portiere del Belgio a Messico 1970 e Euro '72, Christian Piot ha rilasciato un intervista esclusiva al giornalista Alessandro Schiavone per MilanNews.it. Diventato famoso per il gol in amichevole all'Italia nel 1977, Piot era il primo grande portiere belga prima dell'era dei mostri Pfaff, Preud'Homme e Courtois. Gli abbiamo chiesto un parere sugli ultimi due portieri rossoneri: Gigio Donnarumma e Mike Maignan...

Piot, da leggenda belga meglio Donnarumma o Maignan?

"Per quello che ho potuto vedere io, Donnarumma è più forte di Mike Maignan. E non solo, è anche più continuo e poi ha grande personalità, quello che manca a Maignan. Il francese è un grande portiere e diventerà un grandissimo perché è ancora abbastanza giovane. Poi per ciò che riguarda l'esperienza ad altissimo livello... non c'è paragone tra i due".

Il Milan ha sempre avuto portieri top: da Ghezzi a Cudicini passando per Albertosi e Lorenzo Buffon fino a Seba Rossi, Giovanni Galli, Dida, Donnarumma e Maignan. Ma se proprio deve fare un nome, chi sceglierebbe come numero uno in assoluto?

"Anche qui scelgo Donnarumma. Il più grande della storia del Milan. Ma Courtois è attualmente il numero uno al mondo. O se non il migliore nella top 3."

E ai suoi tempi?

"Io sono venuto giusto dopo l'era di Yashin. C'erano Gordon Banks e Dino Zoff: due portieri "mondiali" di grande qualità. Poi ho giocato anche contro l'ex milanista Albertosi in una partita tra Belgio e Italia qui. In Europa abbiamo sempre avuto grandissimi portieri, in tutti i paesi. E senza volermela tirare anch'io avevo certe qualità..."