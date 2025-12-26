esclusiva mn Nicolodi (Sky): "Nei suoi limiti tecnici, Fullkrug è un giocatore completo. Però deve stare bene"

Il Milan ha deciso di risolvere i propri problemi in attacco prelevando dal West Ham Niclas Fullkrug, classe 1993 del quale ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it Pietro Nicolodi, collega di Sky Sport nonché esperto di Bundesliga.

Pensi che possa essere l'uomo giusto per il Milan di Allegri?

"Dipende da come sta sostanzialmente. Perché il suo problema è quello. Nel senso che buona parte della sua carriera è stata tormentata da gravi infortuni, periodi di breve pausa, dal non stare benissimo. In realtà è talmente abituato da uscire da infortuni che di solito è sempre stato bravo a riprendersi subito, però gli anni cominciano a passare anche per lui. Quindi non saprei dirti se sia in grado di tornare a buoni livelli subito".

Chi è Fullkrug?

"È un lottatore, è un giocatore che fa squadra. Sa tenere la palla, fa salire la squadra. Quando sei disperato la butti su, lui la prende di testa, la tiene viva. Devo dire che anche dal punto di vista tecnico è molto migliorato. All'inizio era abbastanza grezzo, però ha fatto dei notevoli progressi. Se sta bene è un giocatore che può starci".

Sulla stagione della consacrazione a Dortmund

"Quel Dortmund lì arrivò in finale di Champions League ma fece male in campionato, abbastanza. Fullkrug me lo ricordo nelle partite di Champions, era fondamentale. Magari non segnava lui, però lavorava in una maniera incredibile per tutta la squadra. Lottava. Uno che veramente si sbatte come pochi. Io lo paragono un po' a Mandzukic, con le dovute proporzioni, nel senso che è uno che si sacrifica, fa la sponda, corre, lotta. Poi è bello tosto, in difesa da una mano. Nei suoi limiti tecnici è un giocatore completo, che fa sentire il suo peso. Però deve stare bene".

Perché secondo te il Milan ha preso Fullkrug?

"È forte di testa, cosa che mi pare manchi nel Milan, ma comunque ha caratteristiche che gli altri attaccanti non hanno. Io comunque ho visto giocare Gimenez in tante tante partite, sia in campionato olandese che in Champions League, a me è sempre sembrato un buon calciatore, poi non so cosa gli sia preso da quando è a Milano (ride, ndr). Comunque bisogna vedere come Fullkrug si adatta, di tempo ne avrà pochimo presumo. Vediamo".

Un Pro e un Contro di Fullkrug

"Il pro è un uomo squadra, uno che si fa trovare pronto. Uno che generalmente ha anche una buona percentuale di realizzazione. Non è Kane sostanzialmente, ma è uno che segna. Il contro è che troppe volte si fa male".

Se fossi un dirigente del Milan, punteresti ancora su Gimenez?

"Non lo so. È un altro giocatore rispetto a quello di Rotterdam. Fa specie vedere un giocatore che secondo me è capace non riuscire a rendere in questa maniera. Succede abbastanza spesso che i giocatori fanno bene da una parte e malissimo da un'altra. Un peccato, perché secondo me è un buon giocatore. Certo, vederlo giocare sembra tutto tranne che questo, però l'ho visto giocare talmente tante volte, e bene, che mi fa specie".