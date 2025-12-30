esclusiva mn Ian Abrahams (TalkSport): "Füllkrug? Al West Ham hanno fallito più di 50 attaccanti dal 2009 in poi. Qui farebbero schifo pure Henry e Mbappé"

In esclusiva per MilanNews.it il famoso giornalista di TalkSport Radio Ian Abrahams ha rilasciato un intervista al collega Alessandro Schiavone. Considerato una delle voci più influenti oltremanica oltre ad essere tifosissimo del West Ham con lui abbiamo parlato del nuovo arrivato in casa rossonero Niclas Füllkrug.

Ian, come mai Füllkrug è stato un fallimento al West Ham?

"Innanzitutto, il gioco del West Ham non era adatto a lui. Io non penso che ci siano molti club in Premier League che si sposerebbero con le sue caratteristiche. Lui è un numero nove vecchio stampo, forte fisicamente che ha bisogno di ricevere palle gol per segnare. Il modo in cui si gioca a calcio in Inghilterra non si addice al suo modo personale di giocare . Lui è fortissimo spalle alla porta e a far salire la squadra. Questo vale anche per Haaland che è la cosa più simile che ci sia a un numero 9 classico. Lo stile di gioco del West Ham non era ideale per Niclas. Ma eccezion fatta per Arnautovic e Antonio che erano due ali impiegate come falsi 9, il West Ham non ha avuto grande successo con gli attaccanti dai tempi di Marlon Harewood (2007, ndr), Bobby Zamora (2008, ndr) e Dean Ashton (2009, ndr). Stiamo parlando di tanti anni fa".

Verrà ricordato come un flop degli Hammers?

"Io credo che il West Ham non era il giusto club per lui. E poi è stato 'ammazzato' dagli infortuni. Era dura per lui far vedere le sue qualità qui visto che passava tanto tempo ai box. Chiunque avrebbe pagato un astinenza dal campo così lunga. Poi c'è da dire che gli infortuni non erano mica colpa sua ma tante volte non è stato convocabile... e ogni allenatore ha bisogno di poter contare sui suoi giocatori tutto il tempo. Il suo sostituto era Danny Ings che aveva gli stessi problemi con gli infortuni. Magari in Italia potrà usufruire di più cross e di una salute fisica accettabile. E poi...".

Ci dica.

"La storia recente del West Ham racconta che un certo Scamacca, che aveva caratteristiche simili a Füllkrug, andò subito in gol come il nuovo attaccante rossonero prima di svanire nel nulla. Gianluca qui è stato un fallimento. Sebastien Haller, attaccante di grande fama internazionale quando firmò per il West Ham e preso per tanti soldi, anche lui fallì qui. Entrambi poi sono tornati a segnare gol a valanga una volta lasciato il West Ham. Per non evocare Simone Zaza, giocatore assolutamente inutile ai tempi di Londra. E a questi ci aggiungo Jonathan Calleri, Marouane Chamakh... altri flop. Il West Ham dai tempi di Zamora, Harewood e Ashton ha preso più di 50 attaccanti e nessuno di loro è stato un successo. Non so quale sia il motivo ma se ciascuno ha fallito il problema forse è il West Ham o lo stile di gioco".

Lei personalmente cosa pensa di Fülle?

"Per me non è un buon giocatore. Ma devo anche dire che per colpa degli infortuni l'ho visto giocare poche volte. Ventinove in tutto...".

Ma in Italia tanti flop di Premier League poi si riscoprono letali...

"E io sono convinto che tanti degli attaccanti che ho nominato in Italia farebbero un sacco di gol. E la gente qui si chiede: 'perché lì sì e al West Ham no?'. Per me c'entra tanto il club... il West Ham ha preso attaccanti da tutta Europa ma la maledizione del 9 è rimasta. Per me anche Thierry Henry e Kylian Mbappé farebbero fatica al West Ham".