esclusiva mn Bennet: "Gimenez al Sunderland? Oggi tutti vogliono la Premier, il messicano del Milan potrebbe essere il prossimo"

vedi letture

La redazione di MilanNews.it ha intervistato la leggenda del Sunderland Gary Bennett tramite il giornalista Alessandro Schiavone a Londra. Gli abbiamo chiesto dell'obiettivo dei Black Cats: il rossonero Santiago Gimenez, attualmente ai box e sempre più ai margini del progetto rossonero, con il messicano che potrebbe salutare direzione Stadium of Light dopo il Mondiale.

Gary, il 'suo' Sunderland è interessato al milanista Santiago Gimenez per l'estate. Giocatore giusto per il progetto del club?

"Se viene sarà indispensabile per Gimenez inserirsi in questo club che dal canto suo deve porsi la domanda: è il messicano l'attaccante che serve? Qui c'è gia Brobbey... poi il gruppo di giocatori che ci sono oggi sono tutti funzionali e sanno cosa fare in campo. Qui i 'big time Charlies' (prime donne, ndr) non ce ne sono".

Il Sunderland ha speso quasi 190 milioni di euro sul mercato contro i 157,7 (di parte fissa) del Milan. Com'è possibile che una neopromossa abbia più potere economico di tutti i club di Serie A?

"Gli uomini mercato del Sunderland meritano davvero complimenti. Difensori centrali come Mukiele e Alderete prima di venire al Sunderland erano spariti dai riflettori. Senza parlare del portiere Roefs e dell'ex Atletico Madrid Reinildo che ha 31 anni e gioca nella nazionale del Mozambique. Poi qui brilla Enzo Le Fée che voi conoscete bene per i suoi trascorsi alla Roma. Infine Brobbey che prima di venire qui rese meno del previsto nella sua carriera ma di colpo è diventato devastante. I giocatori amano vestire la maglia del Sunderland e poi in questo momento tutti vogliono giocare in Premier League. E Gimenez potrebbe essere il prossimo, chissà. Incrociamo le dita. E poi...".

Ci dica.

"Se Gimenez dovesse venire al Sunderland non lo farebbe solo per i soldi. Ma per l'esposizione e l'attenzione mediatica che riceve. Questo campionato è guardato in tutto il mondo e anche nel suo Messico. Mentre il campionato dove gioca il Milan, no".

Grave però che un giocatore preferisca il Sunderland al club di Maldini e Baresi.

"Parliamo di due grandi giocatori. Sarebbe stato bello se avessi potuto giocare con loro al Sunderland (dal 1984 al 1995, ndr). Però qui oggi circolano tanti soldi...".