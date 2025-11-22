Il Napoli batte 3-1 l'Atalanta e torna in testa alla classifica di Serie A

Il Napoli batte 3-1 l'Atalanta e torna in testa alla classifica di Serie A
(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Il Napoli si ritrova dopo lo scivolone di Bologna e lo sfogo di Conte, batte l'Atalanta 3-1 e ritrova la testa della classifica, in attesa del derby di Milano e della trasferta della Roma a Cremona. Primo tempo travolgente al Maradona, e il Napoli chiude sul 3-0 grazie a una doppietta di Neres e un gol di testa di Lang. Nella ripresa, Palladino alla prima in panchina dei nerazzurri cambia l'attacco, l'Atalanta prende in mano la partita, Scamacca accorcia in apertura di ripresa, ma i tentativi di ridurre ulteriormente sono sterili. Uscite con problemi fisici per Rahmani e Hojlund. (ANSA).