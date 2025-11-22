MN - Passerini: “Derby incide le prossime partite. Non temo scorie da Parma”

Manca sempre meno al big match di domenica sera che vedrà affrontarsi le due eterne rivali milanesi, Milan e Inter. Nella giornata di oggi, la redazione di MilanNews.it ha intervistato, nel post conferenza stampa, il collega Carlos Passerini, firma del Corriere della Sera, che si è concesso ai microfoni del nostro canale YouTube. Vediamo il suo commento in vista del derby:

È la seconda delle quattro partite più importanti della stagione rossonera? "Non faccio una gerarchia di importanza: io credo che una partita sia più o meno importante in base al momento della stagione. È il momento che fa l'importanza. Oggi è importante perché il derby è un moltiplicatore: se vinci o se perdi, un derby incide almeno sul mese successivo. Le partite che arrivano dopo sono tutte legate. Allora domani devi cercare di restare lì, per questo domani è molto importante non perdere questa partita"

Il pareggio di Parma quanto incide psicologicamente? "Credo che la partita di Parma sia lontanissima, c'è stata una sosta che a differenza di quelle normali l'Italia ha preso uno schiaffone e tutte le Nazionali hanno giocato partite decisive: ha lasciato un segno. Non temo le scorie di Parma perché si è voltata pagina, questi qua non si ricordano più di quella partita lì ma hanno il derby di Milano. Poi il Milan, fin qui, questo tipo di partite non le ha mai sbagliate"