Il centrocampo ideale di Cosmi: "Modric regista davanti alla difesa, Rabiot interno sinistro per fisico, corsa e tiro e Fofana mezzala destra"
Nel corso della sua intervista a Tuttosport, mister Serse Cosmi parla delle scelte e delle idee di Allegri in vista del derby. Le sue parole:
È banale ridurre la trasformazione del Milan all'innesto a settembre di Rabiot?
“Assolutamente no, senza dimenticare ovviamente Modric. Se lei mi chiedesse: mister qual è il suo centrocampo ideale? Per caratteristiche e qualità, le direi uno come Modric regista davanti alla difesa, micidiale pure nella lettura delle giocate avversarie; Rabiot interno sinistro per fisico, corsa e tiro; Fofana mezzala destra per dinamicità”.
Domani sera scopriremo il tandem Leao-Pulisic.
“Oggettivamente l'attacco pensato da Allegri non lo abbiamo ancora visto e il Milan ha disputato il 70% delle gare senza uno o l'altro. Leao poi rimane un enigma. Per me non è una follia farlo giocare lì, può essere una risorsa”.
