Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli torna in testa alla classifica
MilanNews.it
Il Napoli vince contro l'Atalanta nell'anticipo del sabato sera allo stadio Diego Armando Maradona e ritrova i 3 punti dopo un periodo di critiche e difficoltà. Non solo la vittoria. Grazie alla prestazione di stasera la formazione di Antonio Conte ha anche ritrovato la vetta della classifica di Serie A Enilive, seppur momentaneamente in attesa delle gare di domani. Di seguito la classifica aggiornata:
Napoli 25*
Inter 24
Roma 24
Bologna 24*
Milan 22
Juventus 20*
Como 18
Sassuolo 16
Lazio 15
Udinese 15*
Cremonese 14
Torino 14
Atalanta 13*
Cagliari 11*
Lecce 10
Pisa 9
Parma 8
Genoa 8*
Verona 6
Fiorentina 6*
* una partita in più
Pubblicità
News
Le più lette
News
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Passerini: "Per il Milan fondamentale non perdere. Leao-Pulisic? Sono curioso"
Luca SerafiniVietato accontentarsi: il derby di Milano è sempre decisivo. Le Kessler e la grande Inter. Quanto pesano Chivu e Allegri. Thiago Silva e Levandowski? Fosse per vincere subito...
Franco OrdineIl peso trascurato di Rabiot e Pulisic. Derby: le agenzie schierate contro Max. Serve un difensore, non un attaccante
Carlo PellegattiPer cancellare un incubo. Allegri “qual piuma al vento”. Maignan dieci punti. Mateta oggi, Caprile domani. Del Milan nessuno!
Albertini elogia Leao: "Un grande giocatore, per diventare un campione, deve essere continuo. Quest'anno lo sta facendo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com