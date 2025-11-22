Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli torna in testa alla classifica

di Lorenzo De Angelis

Il Napoli vince contro l'Atalanta nell'anticipo del sabato sera allo stadio Diego Armando Maradona e ritrova i 3 punti dopo un periodo di critiche e difficoltà. Non solo la vittoria. Grazie alla prestazione di stasera la formazione di Antonio Conte ha anche ritrovato la vetta della classifica di Serie A Enilive, seppur momentaneamente in attesa delle gare di domani. Di seguito la classifica aggiornata: 

Napoli 25*
Inter 24
Roma 24
Bologna 24*
Milan 22
Juventus 20*
Como 18
Sassuolo 16
Lazio 15
Udinese 15*
Cremonese 14
Torino 14
Atalanta 13*
Cagliari 11*
Lecce 10
Pisa 9
Parma 8
Genoa 8*
Verona 6
Fiorentina 6*

* una partita in più 