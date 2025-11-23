Inter, Chivu: "Thuram sta bene, non ha più saltato un allenamento"

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - "Thuram sta bene, non ha più saltato un allenamento da quando è rientrato. Si è allenato sempre, non so se devo ringraziare la Francia o no ma gli ha fatto bene. Aveva bisogno di fare qualche allenamento in più, di ritrovare la condizione. Thuram sta bene e si è allenato sempre con noi". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan.

"Stanno tutti bene tranne Dumfries, che ha avuto questo problema alla caviglia da Inter-Lazio. Ha avuto problemi anche in Nazionale, non si è allenato, è tornato e abbiamo scoperto questo problema alla caviglia e purtroppo lui non ci sarà", conclude Chivu. (ANSA).